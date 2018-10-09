Huawei выпустит игровой вариант флагманского Mate 20

Компания Huawei подтвердила через свой аккаунт в Twitter подготовку игровой модели Mate 20X. Вполне возможно, что она будет представлена в дополнение к уже ожидаемым флагманским смартфонам Mate 20 и Mate 20 Pro.


По крайней мере, Mate 20X она пообещала рассекретить в тот же день. Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.


Согласно более ранним утечкам от китайских источников, Huawei Mate 20X оснащается огромным 7,21-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240 х 1080 пикселей, тогда как смартфон Mate 20 получит 6,53-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1080 x 2244 пикселей, а у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей 3120 х 1440 пикселей.

Источник
Huawei Mobile
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