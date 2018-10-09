Назван сотовый оператор с самым быстрым интернетом в России

Оператор МегаФон получил награду веб-сервиса Speedtest от компании Ookla, специализирующемся на анализе показателей производительности интернет-доступа.





В первом полугодии в России у МегаФона оказался самый быстрый мобильный интернет. Статистика была выведена после более чем 7,9 млн замеров скорости, которые производились на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest. Всего в тестировании участвовало 1,45 млн уникальных устройств.





МегаФон обеспечил среднюю скорость скачивания в 24,68 Мбит/с и загрузки данных в сеть — 10,57 Мбит/с. Средний балл МегаФона в Speedtest составил 21,79. На втором месте находится МТС со средним баллом 13,85, на третьем — Tele2 с 12,56, а «Билайн» на четвёртом с 10,51.





В Москве скорость скачивания и загрузки у МегаФона ещё выше — 41,93 Мбит/с и 14,46 Мбит/с. Это почти вдвое превышает результаты МТС на втором месте с 21,5 и 7,3 Мбит/с соответственно.