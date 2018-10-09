Названа дата анонса аналога YotaPhone от ZTE с двумя экранами

Стали известны подробности о выпуске смартфона ZTE Nubia с двумя экранами, как у российского YotaPhone. Информацией поделился исполнительный директор Nubia Ни Фей (Ni Fei) в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.







Смартфон, ранее известный как Nubia Z18S, будет представлен 31 октября под названием Nubia X.





Согласно более ранним утечкам, смартфон отличается от YotaPhone как минимум тем, что вспомогательный экран у него цветной. Его можно использовать для съёмки селфи основной двойной камерой.





Кстати, фронтальной камеры у смартфона, судя по всему, нет. Основной экран практически полностью безрамочный и без каких-либо вырезов. Учитывая наличие второго экрана на задней панели, селфи можно делать с удобством и основной камерой. У смартфона имеется сразу два сканера отпечатков пальцев — на правой и левой кромках.

ZTE Nubia X оснащается 6,26-дюймовым основным дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2280 пикселей), 5,1-дюймовым тыльным AMOLED-дисплеем с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей), двойной тыльной камерой 16+24 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3800 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 154,1 х 73,30 х 8,65 мм, а вес — 178 граммов.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой nubia UI 6.0. Он будет предлагаться в чёрном и золотистом цветовых вариантах.