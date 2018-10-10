За неполные сутки на части смартфонов Google Pixel 3 XL облезла краска

Компания Google меньше суток назад анонсировала смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, а в сети появились первые сообщения о проблемах с ними. Как оказалось, смартфоны сильно подвержены царапинам.





На это жалуются первые пользователи, включая обозревателей ресурсов The Verge, ArsTechnica. Известный видеоблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) отметил, что пока он распаковывал смартфон, на корпусе уже появилось несколько небольших царапин, а он даже не клал смартфон в карман или на стол.





В смартфонах используется стекло для задней панели. Они впервые из всех Pixel поддерживают беспроводную зарядку. Чтобы добиться сходства с предшественниками, поверхность сделали матовой, но она получила ряд очевидных недостатков.

Для обычных пользователей сейчас открыт приём предварительных заказов, поставки начнутся 19 октября. Цена на Pixel 3 стартует от $799.