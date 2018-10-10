Объявлены российские цены на мощный большой бюджетник Honor 8X

Компания Huawei представила в России смартфон Honor 8X. Напомним, Honor 8X представляет собой модель среднего уровня, выполненную в безрамочном дизайне большим дисплеем, вырезом в стиле iPhone X и двойной камерой.

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В России представлены версии с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

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Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, двойной основной камерой 20+2 Мп и фронтальной на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Камеры получили функции на базе системы искусственного интеллекта, распознаются до 500 сцен для съёмки. Смартфон поддерживает технологию графического ускорения GPU Turbo и распознаёт игровые сцены в реальном времени.

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Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Размеры составляют 160,4 х 76,6 х 7,8 мм, а вес — 175 граммов. Две SIM-карты можно использовать одновременно с карточкой microSD. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Honor 8X поступит в розницу 25 октября в красном, чёрном и синем цветах по цене 17990 рублей за версию с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт постоянной памяти, и 19990 рублей за вариант с 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт памяти на внутреннем накопителе.

Расцветки Honor 8X
Расцветки Honor 8X

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Honor

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