iPhone XS Max сравнили с профессиональной камерой за 10 тысяч долларов

Профессиональный фотограф Эд Грегори (Ed Gregory) с образовательного видеоканала Photos In Color решил сравнить возможности камеры iPhone XS Max и профессиональной видеокамеры Canon C200, чья розничная цена достигает 10 тысяч долларов.





Для тестирования использовалась видеокамера Canon C200 с объективом Sigma Art 18-35mm с фокусным расстоянием, как у iPhone. Как отметил Грегори видео, отснятое на смартфон, почти не требует коррекции, включая такие параметры, как динамический диапазон, цветопередача и яркость.





Ролики Canon C200 нуждаются в постобработке, но результат получается с повышенной детализацией и качеством изображения. Тем не менее, Грегори отметил, что простой пользователь не сможет различить ролики, снятые на iPhone XS Max и профессиональную камеру.