Ухудшенная версия LG G7 стоит дороже китайских флагманов

В сети появилась информация о цене готовящегося к выпуску смартфона LG G7 One. Напомним, эта модель была представлена в конце августа к выставке IFA 2018.





LG G7 One представляет собой урезанную версию флагманского смартфона LG G7. Как сообщил ресурс MobileSyrup, со ссылкой на документ канадского оператора Fido, смартфон будет предлагаться за 616 долларов.

LG G7 One стал первым смартфоном компании с чистым Android, он работает на платформе Android One. Он оснащается 6,1-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, как у LG G7 ThinQ. Смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP68 и соответствует стандарту MIL-STD 810G по прочности.

LG G7 One получил выделенную кнопку для доступа к голосовому помощнику Google Assistant, 16-мегапиксельную основную камеру с апертурой f/1.6. Он базируется на прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Опции памяти включают 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ.