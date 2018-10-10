LG предлагает смартфон с семью камерами

Компания LG получила ведомстве по патентам и товарным знакам США патент на смартфон, оснащённый сразу семью камерами. В заявке описывается смартфон с тонкими рамками вокруг дисплея с небольшими вырезами под каждую из трёх фронтальных камер.

На задней панели расположено четыре модуля в камерами, организованные квадратом и вписанные в круглую подложку. Под камерами находится сканер отпечатков пальцев. Задняя панель изогнута, боковые грани скошены.

Общие элементы дизайна походят на смартфон LG G4, выпущенный компанией в 2015 году. Тыльная же камера несколько напоминает тройную «квадратную» камеру в Mate 20 и Mate 20 Pro. В начале октября LG уже представила смартфон с пятью камерами — LG V40 ThinQ оснащается тройной основной камерой и двойной фронтальной.

Источник
AndroidHeadLines
Теги
смартфон ANDROID LG

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