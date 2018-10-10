Самый доступный смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране представлен официально

Компания Oppo представила смартфон Oppo K1 в Китае. Он претендует на звание самого доступного смартфона, получившего встроенный под экран сканер отпечатков пальцев и быструю зарядку.





Oppo K1 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+2 Мп, фронтальной на 25 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2.

Смартфон Oppo K1 предлагается в синем и красном цветовых вариантах по цене 231 долларов за версию 4 + 64 ГБ и 260 долларов за 6 + 64 ГБ. Продажи в Китае начнутся 20 октября.