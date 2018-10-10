Самый быстрый процессор для Android-смартфонов переименовали

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился подробностями о новом флагманском процессоре Qualcomm для будущих смартфонов.


По данным источника, следующий флагман Qualcomm выйдет под названием Snapdragon 8150, а не Snapdragon 855, как ожидалось ранее. Однокристальная система организована по схеме big.LITTLE, что означает четыре энергоэффективных ядра и четыре производительных.

По предварительным данным, ими станут Cortex-A-55 и A-76. Первые, под кодовым названием Silver, будут работать на частоте 1,7 ГГц, а вторые под кодовым названием Gold — на частоте 2,6 ГГц.

Snapdragon 8150 получит специальный чип для системы искусственного интеллекта. Графика Adreno получит частоту 650 МГц. 7-нанометровый процессор имеет такой же размер, что и Snapdragon 845 — 12,4 х 12,4 мм. Возможно, это сказалось как раз добавление модуля нейронных вычислений (Neural Processing Unit).

Процессор окажется дороже предшественника — 53 доллара вместо прошлых 48. Это может сказаться на розничной цене будущих смартфонов.

Источник
WinFuture
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смартфон процессор Qualcomm Snapdragon Snapdragon 855

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