Цифра дня: Сколько смартфонов с гибкими дисплеями продадут в 2019 году?

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смартфонов с гибкими дисплеями продадут в 2019 году.

Компания Display Supply Chain Consultant провела исследование и пришла к выводу, что в 2019 году буде продано уже 3,1 миллиона устройств с гибкими дисплеями.





В первом квартале 2019 года компания ожидает выпуск таких смартфонов от Samsung Electronics и Huawei. В 2022 году рынок гибких дисплеев вырастет до 63 миллионов.

Такие складные устройства можно будет использовать как обычный смартфон в сложенном состоянии и как планшет в разложенном. Цена такого устройства составит около 2 тысяч долларов, а то и больше. Это намного больше даже премиальных смартфонов за 1,5 тысячи. Производители пытаются придумать какие-то дополнительные «убийственные» фишки, которые смогут привлечь пользователей и убедить выложить их такие деньги.