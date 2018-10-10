Samsung Galaxy Note 9 выжал свыше 1 Гбит/с из мобильного интернета в России

Компании Samsung Electronics и оператор МегаФон зафиксировали рекордные показатели скорости передачи данных на смартфоне Galaxy Note 9 в сети LTE.





Проверка работы модели осуществлялась в сети LTE Cat 18 с включенными 4 антеннами MIMO4x4 и квадратурной модуляцией 256QAM. Скорость передачи данных при тестировании достигла 1,059 Гбит/с. По словам оператора, это беспрецедентно высокий показатель для коммерческого смартфона в действующей коммерческой мобильной сети в России.

Данная скорость была достигнута в ходе совместных тестов технических специалистов Samsung и МегаФон. Загрузка данных осуществлялась с сервера мобильного оператора. Измерение скорости производилось профессиональным программно-измерительным комплексом на смартфоне Samsung Galaxy Note 9.