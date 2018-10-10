Флагманский смартфон Sony Xperia XZ3 уже можно купить в России

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале продаж в России нового флагманского смартфона Xperia XZ3. Изначально он был анонсирован на выставке IFA 2018 в начале сентября.





На выбор предлагаются варианты в зелёном, серебристом, чёрном и бордовом корпусе. Смартфон Xperia XZ3 доступен по рекомендованной розничной цене 69 990 рублей.

Смартфон можно будет испытать в формате тест-драйва. В местах проведения промо акции с 10 октября по 29 декабря 2018 года можно будет взять флагманский смартфон на период до 7 дней. После тест-драйва будущим пользователям Xperia XZ3 предоставляются особые условия покупки смартфона в фирменных магазинах Sony Centre.

Sony Xperia XZ3 оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (2880 x 1440 пикселей), основной камерой на 19 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Он защищён от воды и пыли по стандарту IP68. С обеих сторон используется стекло Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, есть разъем USB Type-C и стереодинамики.

XZ3 получил функцию Always-On Display (всегда включенный дисплей). С ней на заблокированный экран можно выводить разную полезную информацию, такую как часы, дату, будильники, напоминания, а также музыкальный плеер подобранную самостоятельно картинку.