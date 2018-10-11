Huawei выпустила бюджетный смартфон с большим аккумулятором и процессором Snapdragon

Компания Huawei представила бюджетный смартфон Honor 8C. Он приходит на смену модели Honor 7C, вышедшей в России в мае.


Huawei Honor 8C оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 13+2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.


Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo и EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 158,72 х 75,94 х 7,98 мм, а вес — 167,2 грамма.

Huawei Honor 8C представлен в синем, золотистом, сиреневом и чёрном цветовых вариантах. Его можно заказать в Китае по цене 158 долларов за версию 4+32 ГБ и 201 доллар за 4+64 ГБ. Продажи начнутся 16 октября.

Источник
Honor
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