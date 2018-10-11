Механизм слайдера безрамочного смартфона Honor Magic 2 показан в рекламном ролике

Компания Huawei опубликовала тизерный видеоролик, демонстрирующий механизм слайдера безрамочного смартфона Honor Magic 2.







Huawei уже показывала смартфон в конце августа выставке IFA 2018, но тогда подробности не раскрывались. Смартфон приходит на смену оригинальному Honor Magic, выпущенному в декабре 2016 года. Он полностью безрамочный и без выреза дисплея в стиле iPhone X. Камеры расположены в модуле, который открывается при сдвиге дисплея.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку.

Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20.