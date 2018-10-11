Рассекречены европейские цены на флагманские Huawei Mate 20 и 20 Pro

В сети появились подробности о европейских ценах на готовящиеся к выпуску смартфоны Huawei Mate 20 и 20 Pro, пока не представленные производителем официально. Информацией поделился польский профильный ресурс Android.com.pl.


По данным источника, Mate 20 и Mate 20 Pro выйдут в продажу по цене 2999 и 4299 злотых, что примерно эквивалентно 800 и 1149 долларов США.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei Mate 20 оснащается 6,53-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1080 x 2244 пикселей, тогда как у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей.

Huawei Mate 20 имеет небольшой каплевидный вырез, который не предусматривает системы распознавания лиц, как у старшей модели Huawei Mate 20 Pro. Также можно отметить тройную камеру с «квадратной» организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Huawei Mate 20 Pro сканер должен быть встроен под дисплей.

Источник
Android.com.pl
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