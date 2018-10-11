Nokia представила свой самый дешёвый смартфон с двойной камерой

Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 3.1 Plus. По словам производителя, это самый доступный смартфон с двойной камерой в линейке устройств под брендом Nokia.


Nokia 3.1 Plus оснащается 6-дюймовый экран с разрешением HD+ и соотношением 18:9, двойной основной камерой 13+5 Мп, фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек формата microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч.


Смартфон работает под управлением чистой операционной системы Android Oreo в рамках программы Android One. Размеры составляют 156,88 x 76,44 x 8,19 мм, а вес — 180 граммов. Поддерживаются  LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, NFC3 и GPS+ГЛОНАСС. Есть 3,5-мм разъём для наушников и порт micro-USB.

Nokia 3.1 Plus будет доступен в трех цветах: синий, белый и серый. В России смартфон появится в продаже в ноябре. Ориентировочная розничная цена новинки составит 12 990 рублей.

Источник
Nokia
Теги
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