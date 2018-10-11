Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL продолжат обновляться до Android S 12

С анонсом Pixel 3 и Pixel 3 XL компания Google обновила страницу поддержки, продлив период обязательного выхода обновлений для смартфонов Pixel.





Сейчас производители обязаны обеспечивать крупные обновления Android в течение двух лет и ежемесячные обновления безопасности в течение трёх лет.

Google увеличила этот срок для своих фирменных смартфонов. Начиная с прошлогодних Pixel 2, смартфоны будут получать и обновления Android, и обновления безопасности в течение трёх лет.

Это означает, что для Pixel 3 и Pixel 3 XL обновления будут выходить до октября 2021 года. Если Google продолжит придерживаться своего традиционного графика, то смартфоны успеют обновиться до Android S 12. Оригинальных Pixel эти изменения не коснулись и апдейты для них закончатся на текущей версии Android 9 Pie. Впрочем, обновления безопасности будут выходить до октября 2019 года.