Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL продолжат обновляться до Android S 12

С анонсом Pixel 3 и Pixel 3 XL компания Google обновила страницу поддержки, продлив период обязательного выхода обновлений для смартфонов Pixel.


Сейчас производители обязаны обеспечивать крупные обновления Android в течение двух лет и ежемесячные обновления безопасности в течение трёх лет.

Google увеличила этот срок для своих фирменных смартфонов. Начиная с прошлогодних Pixel 2, смартфоны будут получать и обновления Android, и обновления безопасности в течение трёх лет.

Это означает, что для Pixel 3 и Pixel 3 XL обновления будут выходить до октября 2021 года. Если Google продолжит придерживаться своего традиционного графика, то смартфоны успеют обновиться до Android S 12. Оригинальных Pixel эти изменения не коснулись и апдейты для них закончатся на текущей версии Android 9 Pie. Впрочем, обновления безопасности будут выходить до октября 2019 года.

Источник
SlashGear
Теги
ANDROID Google Pixel 3 Pixel 3 XL

Комментарии

Материалы по теме

Google выпустила бета-версию Android P

8 мая

Google выпустила финальную версию нового Android

7 августа

Google представила первое превью Android P для разработчиков

12 марта

Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

9 октября

В Android нашли «скрытый код» для чтения SMS, даже если они защищены паролем

2 июня

Евросоюз планирует оштрафовать Google на $11 млрд за «шантаж» производителей смартфонов

10 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Китайцы годами сдавали поддельные iPhone и меняли их на новые
Рассекречены европейские цены на флагманские Huawei Mate 20 и 20 Pro
Рассекречены характеристики нового флагмана Xiaomi

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60