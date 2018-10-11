Razer представила свой новый игровой смартфон

Компания Razer представила Razer Phone 2. Это второе поколение игрового смартфона от известного производителя геймерской периферии.





Razer Phone 2 получил обновлённую аппаратную платформу, возможность беспроводной зарядки, защиту от воды и пыли на уровне IP67, фирменную настраиваемую подсветку Razer Chroma для логотипа на задней панели.







Смартфон оснащается 5,72-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью 645 кд/м², двойной основной камерой разрешением 12+12 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани.





Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки.





Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 158,5 x 78,99 x 8,5 мм.

Смартфон Razer Phone 2 представлен в чёрном цвете в матовом и глянцевом вариантах по цене 799 долларов. Предварительные заказы уже принимаются, поставки начнутся до конца октября.