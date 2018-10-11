Razer представила свой новый игровой смартфон

Компания Razer представила Razer Phone 2. Это второе поколение игрового смартфона от известного производителя геймерской периферии.


Razer Phone 2 получил обновлённую аппаратную платформу, возможность беспроводной зарядки, защиту от воды и пыли на уровне IP67, фирменную настраиваемую подсветку Razer Chroma для логотипа на задней панели.



Смартфон оснащается 5,72-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью 645 кд/м², двойной основной камерой разрешением 12+12 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки.


Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 158,5 x 78,99 x 8,5 мм.

Смартфон Razer Phone 2 представлен в чёрном цвете в матовом и глянцевом вариантах по цене 799 долларов. Предварительные заказы уже принимаются, поставки начнутся до конца октября.

Источник
Razer
Теги
смартфон ANDROID Razer Razer Phone 2

Комментарии

Материалы по теме

Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

9 октября

LG выпустил флагманский смартфон V40 ThinQ с пятью камерами

4 октября

Samsung представила первый смартфон с четырьмя тыльными камерами

11 октября

Игровой смартфон Razer представлен официально

2 ноября 2017

Объявлена российская цена смартфона Nokia 7.1 с двойной камерой Zeiss

5 октября

Объявлены российские цены на мощный большой бюджетник Honor 8X

10 октября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Рассекречены характеристики нового флагмана Xiaomi
Samsung представила первый смартфон с четырьмя тыльными камерами
Huawei выпустила бюджетный смартфон с большим аккумулятором и процессором Snapdragon

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60