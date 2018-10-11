Samsung представила первый смартфон с четырьмя тыльными камерами

Компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy A9 с четырьмя основными камерами. Как обещает производитель, с этим смартфоном можно создавать фотографии любой сложности: от селфи до панорамных снимков.





Смартфон оснащается 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2220 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели и 24-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0.

Тыльная камера включает такие модули:

Основная камера 24 Мп с апертурой F1.7

10 Мп с апертурой F2.4, для двукратного оптического зума

8 Мп F2.4 с ультрашироким углом с функциями на базе технологии искусственного интеллекта

5 Мп для измерения глубины, в том числе настройки размытия фона

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3800 мАч.





Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, геолокация (GPS, ГЛОНАСС). Есть порт USB Type-C. Размеры составляют 162,5 x 77 x 7,8 мм, а вес — 183 граммов.







В России Galaxy A9 будет доступен в трех цветах с градиентом: черный, синий и розовый по рекомендованной розничной цене 39990 рублей. С 11 октября по 15 ноября 2018 года при размещении предзаказа и полной его оплате покупатель получает в подарок карту MicroSD на 128 ГБ. Продажи стартуют 16 ноября 2018 года.