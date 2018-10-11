Рассекречены характеристики нового флагмана Xiaomi

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi Mix 3 сразу из двух источников. Во-первых, в китайском популярном поисковике Sogou появилась страница с обратным отсчётом до анонса, характеристиками и рендерами.





Официальный дебют смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 15 октября 2018 года. До этого момент и ведётся обратный отсчёт.





Если верить страничке, то Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6,4-дюймовым экраном, тройной основной камерой, известно разрешение двух модулей — 16 и 13 Мп, селфи-камерой на 20 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. В качестве аппаратной основы названа Qualcomm Snapdragon 855, что не слишком вероятно, поскольку смартфоны на новом флагманском процессоре ожидаются только на будущий год.

Также подробностями поделился инсайдер Mocha RQ. По его словам, смартфон оснащается дисплеем Samsung AMOLED, сканером отпечатков пальцев под экраном, и выдвижной камерой.