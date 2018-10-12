Apple заработала на приложениях в 2 раза больше, чем Google

Согласно статистике сервиса SensorTower, компания Apple получила через онлайн-магазина App Store почти в два раза больше, чем Google от Google Play Store.



Доход от App Store в третьем квартале 2018 года составил 12 млрд долларов это на 23,3% больше по сравнению с результатом год назад и на 94% больше, чем 6,2 млрд долларов, полученные Google Play Store. Для Google доход от магазина приложений вырос на 21,5% по с равнению с прошлым годом.


Суммарный доход от App Store и Google Play достиг 18,2 млрд долларов, это на 22,75% больше результатов третьего квартала в 2017 году. Количество загрузок приложений для iOS и Android выросло на 10,95%, достигнув 27,1 млрд. Количество установок из Google Play составило 19,5 млрд, тогда как из App Store — 7,6 млрд. По мнению специалистов SensorTower, такой рост Google Play получился благодаря выросшим продажам бюджетных смартфонов на базе Android.

Источник
SensorTower
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