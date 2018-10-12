Раскрыты подробности гибкого смартфона Microsoft

Недавний патент, полученный компанией Microsoft во Всемирной организации интеллектуальной собственности, раскрыл интересные подробности о будущем складном смартфоне Microsoft Surface, о котором ходило столько слухов.





Судя по всему, смартфон получит не два дисплея, как сообщали ранее некоторые источники, а один большой гибкий экран, который сможет складываться.





Для того, чтобы экран можно было складывать, не сломав его, разработан специальный шарнир. В результате, гаджет будет работать как смартфон в сложенном состоянии и как планшет в разложенном.





На днях в сети появились подтверждение, что такой смартфон под кодовым названием Andromeda не заброшен Microsoft и активно готовится к выпуску. Он работает на операционной системе Andromeda OS. Устройство также можно будет подключать к большому внешнему экрану и использовать почти как ПК. Также предусмотрена поддержка универсальных приложений Universal Windows Platform, в дополнение к приложениям, разработанным специально под Andromeda OS.

Официальный дебют Andromeda можно ожидать в 2019 году.