У флагмана Huawei Mate 20X обнаружили стилус

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились интересные фотографии стенда из розничного магазина, где уже началось продвижение готовящейся к выпуску серии смартфонов Huawei Mate 20, пока не представленной производителем официально.





На одной из фотографий рядом со смартфоном можно заметить стилус. Всего на стенде показаны три смартфона. Предположительно, слева находятся Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, а справа — самый большой Mate 20X, именно рядом с ним и находится стилус.







Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Смартфоны Huawei Mate 20 должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei Mate 20 оснащается 6,53-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1080 x 2244 пикселей, тогда как у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей.

Huawei Mate 20 имеет небольшой каплевидный вырез, который не предусматривает системы распознавания лиц, как у старшей модели Huawei Mate 20 Pro. Также можно отметить тройную камеру с «квадратной» организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Huawei Mate 20 Pro сканер должен быть встроен под дисплей.

Версия Mate 20X засветилась в сети как игровая модель в линейке. Он оснащается огромным 7,21-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240 х 1080 пикселей, тогда как смартфон Mate 20 получит 6,53-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1080 x 2244 пикселей, а у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей 3120 х 1440 пикселей.