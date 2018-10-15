Новый недорогой смартфон Lenovo будет отлично фотографировать в темноте

Компания Lenovo вскоре представит недорогой смартфон Lenovo S5 Pro с хорошими фотовозможностями. На это намекнул Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.





Он сравнил возможности двойной основной камеры Lenovo S5 Pro с вышедшими не так давно Xiaomi Mi 8 Lite и Honor 8X. Чанг Чэн отметил возможность двукратного оптического зума и «таланты» к съёмке в плохих условиях освещённости.

Официальный дебют Lenovo S5 Pro должен состояться 18 октября 2018 года. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, основной камерой 20+12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.