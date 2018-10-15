Palm выпустила самый маленький смартфон на Android

Стартап Palm из Сан-Франциско получил права на бренд от китайской компании TCL и анонсировала свой первый смартфон. Смартфон Palm миниатюрный, по сравнению с огромными современными «лопатами» и позиционируется как компаньон к основному смартфону.


Он получит 3,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), совсем небольшой по современным меркам. Также удивляет аккумулятор ёмкостью всего 800 мАч. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон получил 12-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью разблокировки по лицу пользователя, сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Передняя и задняя панель смартфона защищены стеклом Gorilla Glass 3. Предусмотрена защита от воды и пыли на уровне IP68.


Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, оптимизированной под небольшой дисплей. Габариты составляют 97 х 50 х 7,7 мм, а вес — 62,5 грамма. Порта для 3,5-мм наушников нет, но есть USB Type-C.


Он станет эксклюзивом для американского оператора Verizon. Продажи начнутся в ноябре по цене 349,99 доллара США.

Напомним, это будет первый смартфон Palm с анонса модели Palm Pre 3 в 2011 году. Verizon является давним партнёром Palm, продававшим большинство смартфонов с webOS вплоть до Palm Pre 2. Оператор собирался продавать и Palm Pre 3, но смартфон был отменен компанией HP, купившей тогда Palm, прежде чем тот успел выйти в США.

Изначально известная американская компания Palm выпускала КПК и смартфоны на основе Palm OS. В 2010 году она была куплена HP и перестала существовать как самостоятельная организация. В конце 2014 года права на бренд Palm приобрела китайская TCL. Отметим, что компания TCL владеет также такими брендами, как Alcatel и BlackBerry.

Источник
Engadget
Теги
смартфон ANDROID PALM

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