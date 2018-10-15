Рассекречен следующей флагманский планшетофон Samsung Galaxy Note 10

В сети появились подробности о будущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10. Ими поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.


По данным источника, Samsung Galaxy Note 10 станет обладателем дисплея диагональю 6,66 дюйма. Благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея и «удлинённым» пропорциям 19:9 или 19,5:9, новинка окажется даже меньше предшественника, Galaxy Note 9.

Для сравнения, Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей), а размеры составляют 161,9 x 76,4 x 8,8 мм.

Также Samsung может избавиться в Galaxy Note 10 от 3,5-мм разъёма для наушников. Переход на тройную основную камеру ожидается уже в Galaxy S10 в начале 2019 года, а осенний Galaxy Note 10 почти гарантированно станет обладателем такой камеры.

Источник
Ice Universe
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 9

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