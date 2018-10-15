Молодёжный смартфон Xiaomi Mi 8 Lite скоро выйдет за пределы Китая

Компания Xiaomi готовится выпустить молодёжный смартфон Xiaomi Mi 8 Lite за пределами Китая. Об этом сообщил сразу несколько источников.





Как ожидается, покорение международного рынка начнётся с Тайваня, где смартфон дебютирует в сезон продаж к Дню холостяков, традиционному китайскому празднику, отмечаемому 11 ноября.

Xiaomi представила молодёжный смартфон Mi 8 Lite 19 сентября в Китае. Он оснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX576 и основной двойной камерой на 12+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ. Есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3250 мАч и поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI.