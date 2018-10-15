Новый флагман Xiaomi может перенять дизайн смартфонов Huawei

В сети начали появляться подробности о следующем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, чей дебют ожидается не раньше первого квартала 2019 года. На этот раз, компьютерные рендеры, созданные компанией Quansong Technology, были обнаружены на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.

Смартфон получил безрамочный дизайн с очень тонкими рамками и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Задняя панель оформлена в стиле смартфона Huawei P20 — вертикальная тройная камера в левом верхнем углу.

По предварительной информации, Xiaomi Mi 9 оснащается новым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Тыльная камера сочетает два основных модуля разрешением 20 Мп и вспомогательный на 12 Мп. Фронтальная камера — 12-мегапиксельная, возможно, она будет выдвижной.

Источник
iGeekPhone
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi выпустила новую оболочку MIUI 10

17 сентября

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

26 июля

Объявлена российская цена юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

2 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Цифра дня: Сколько пользователей слушают пиратскую музыку?
Xiaomi Redmi Note 6 готовят к выходу в России
Новый недорогой смартфон Lenovo будет отлично фотографировать в темноте

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 50