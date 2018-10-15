Новый флагман Xiaomi может перенять дизайн смартфонов Huawei

В сети начали появляться подробности о следующем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, чей дебют ожидается не раньше первого квартала 2019 года. На этот раз, компьютерные рендеры, созданные компанией Quansong Technology, были обнаружены на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.

Смартфон получил безрамочный дизайн с очень тонкими рамками и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Задняя панель оформлена в стиле смартфона Huawei P20 — вертикальная тройная камера в левом верхнем углу.

По предварительной информации, Xiaomi Mi 9 оснащается новым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Тыльная камера сочетает два основных модуля разрешением 20 Мп и вспомогательный на 12 Мп. Фронтальная камера — 12-мегапиксельная, возможно, она будет выдвижной.