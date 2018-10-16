Huawei представила огромный Mate 20X со стилусом

Компания Huawei представила ещё одно пополнение линейки Mate 20 (обзор) — смартфон Mate 20X. Это огромная модель с поддержкой стилуса и ёмким аккумулятором.





Huawei Mate 20X базируется на стандартной модели Mate 20. Главные отличия — 7,2-дюймовый OLED-дисплей и аккумлятор ёмкостью 5000 мАч.Ещё одно отличие — тройная камера, как у Mate 20 Pro с разрешением 40+20+8 Мп.





Производитель подчеркнул игровую производительность смартфона, систему охлаждения с испарительной камерой и графеновой плёнкой. К этому смартфону можно будет купить игровые аксессуары.





Цена на Huawei Mate 20X составила 899 евро за версию с 6 оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Начало продаж запланировано на 26 октября.