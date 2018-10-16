Флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro представлены официально

Компания Huawei представила сегодня на мероприятии в Лондоне новое поколение своих флагманов — смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro (обзор). Они могут похвастаться тройной камерой Leica и другими инновациями.







Смартфон Huawei Mate 20 оснащается 6,53-дюймовым плоским TFT-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей) и каплевидным вырезом, тогда как у Mate 20 Pro предусмотрен 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 x 3120 пикселей) с закруглёнными кромками и широким вырезом. Mate 20 Pro поддерживает распознавание лиц пользователей в стиле Face ID у Apple.

Сканер отпечатков пальцев у Mate 20 расположен на задней панели, а у Mate 20 Pro встроен под дисплей. Основная камера Mate 20 Pro сочетает такие модули: широкоугольный на 40 Мп, ультраширокоугольный 20 Мп и телефото на 8 Мп. У Mate 20 разрешение составляет 16, 12 и 8 Мп. Фронтальная камера — 24-мегапиксельная.

Смартфоны базируются на мощном 7-нанометровом процессоре Kirin 980. Mate 20 получил опции памяти 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, Mate 20 Pro — 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Для расширения памяти используются карточки нового формата — nanoSD.

У Huawei Mate 20 ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а у Mate 20 Pro — 4200 мАч. Кроме того, Mate 20 Pro поддерживает беспроводную зарядку и мощную зарядку SuperCharge 2.0 на 40 Вт. Последняя позволяет зарядить аккумулятор смартфона на 70% за 30 минут. Смартфон Mate 20 Pro защищён от воздействия воды и пыли на уровне IP67.

Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie c оболочкой EMUI 9.0. Предусмотрены стереодинамики.

Цена на Mate 20 Pro составила 1049 евро, а на Mate 20 — 799 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 849 евро за 6+128 ГБ. Начало продаж запланировано на 26 октября.