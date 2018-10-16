Meizu выпустит дешёвый восьмиядерный смартфон

В базе данных бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Meizu M7, пока не представленного производителем официально.


Согласно информации в бенчмарке, модель под номером M1822 базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной памяти и не самой новой операционной системы Android 8.1 Oreo. Смартфон набрал в бенчмарке 1484 баллов в одноядерном тесте и 5639 в многоядерном тесте.


Как ожидается, это будет доступный смартфон. Meizu M7 должен прийти на смену моделям Meizu M6S и Meizu M6T, вышедшим в январе и мае 2018 года, соответственно. Рекомендованная розничная цена на него должна составить менее 200 долларов США.

Источник
Gizchina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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