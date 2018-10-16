Huawei представила порше-версию Mate 20 за две тысячи евро

Компания Huawei представила ещё одно пополнение линейки Mate 20 (обзор) — смартфон Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Это премиальная модель, созданная в сотрудничестве с немецкой компанией Porsche Design.


Porsche Design Huawei Mate 20 RS базируется на старшей модели Mate 20 Pro. Главные отличия — отделка натуральной кожей и больше встроенной памяти. Смартфон оснащается 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти.


Цена на Huawei Mate 20X составила 1695 евро за версию с 8 оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, 2095 евро за 8+512 ГБ. Начало продаж запланировано на 16 ноября 2018 года. Смартфон предлагается в чёрной расцветке, а красная версия выйдет в ограниченным тиражом.


Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Huawei представила огромный Mate 20X со стилусом
Xiaomi готовит удешевлённую версию удешевлённого флагмана
Meizu выпустит дешёвый восьмиядерный смартфон

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 50