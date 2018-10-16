Huawei представила порше-версию Mate 20 за две тысячи евро

Компания Huawei представила ещё одно пополнение линейки Mate 20 (обзор) — смартфон Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Это премиальная модель, созданная в сотрудничестве с немецкой компанией Porsche Design.





Porsche Design Huawei Mate 20 RS базируется на старшей модели Mate 20 Pro. Главные отличия — отделка натуральной кожей и больше встроенной памяти. Смартфон оснащается 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти.





Цена на Huawei Mate 20X составила 1695 евро за версию с 8 оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, 2095 евро за 8+512 ГБ. Начало продаж запланировано на 16 ноября 2018 года. Смартфон предлагается в чёрной расцветке, а красная версия выйдет в ограниченным тиражом.



