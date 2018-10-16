Vertu жива и представит новый продукт совсем скоро

Производитель телефонов и смартфонов класса люкс Vertu разослал приглашения китайским журналистам на презентацию, которая состоится 17 октября 2018 года.


Приглашения оформлены в пафосном стиле, устанавливают дресс-код для журналистов, а также намекают на ручную сборку в Великобритании нового устройства.


Напомним, изначально британская компания Vertu была дочкой Nokia и занималась производством люксовых телефонов, которые собирались вручную. В последние годы дела Vertu шли совсем плохо, в 2017 году она закрыла производственные мощности в Британии и обанкротилась. Сейчас торговая марка Vertu принадлежит турецкой компании Baferton.


Базирующаяся на Кипре Baferton принадлежит скандальному турецкому миллиардеру Хакану Узану (Hakan Uzan). Он некогда судился с Nokia и даже был приговорен к тюремному сроку за мошенничество. Впрочем, тогда все обошлось, Узана не посадили.

Источник
IThome
Теги
смартфон телефон Vertu

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