Xiaomi готовит удешевлённую версию удешевлённого флагмана

В сети появились фотографии и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi 8C, пока не представленном производителем официально. Их опубликовал ресурс iGeekPhone со ссылкой на китайские источники.





Выход смартфона Xiaomi Mi 8C ожидается во второй половине 2018 года. Он должен стать более компактной и дешёвой версией смартфона Xiaomi Mi 8SE, дебютировавшего в мае этого года.





Аппаратной основной Xiaomi Mi 8C станет фирменный процессор Surge S2, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также смартфон оснащается двойной основной камерой на 12 Мп и одинарной фронтальной на 16 Мп. Поддерживается разблокировка смартфона по лицу.

Также источник подчеркнул, что Mi 8C может стать самым дешёвым смартфоном Xiaomi с поддержкой беспроводной технологии NFC. Цена ожидается на уровне 145 долларов США.