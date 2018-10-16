Новый флагман Xiaomi получит 10 ГБ оперативной памяти и поддержку 5G

Донован Сун (Donovan Sung), директор по продукту и маркетингу Xiaomi, опубликовал в своём аккаунте Twitter новый тизер. Он намекает, что у следующего флагмана компании, Xiaomi Mi Mix 3, будет поддержка сотовой связи пятого поколения и 10 ГБ оперативной памяти.





Ранее Xiaomi объявила дату анонса своего флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3. Мероприятие пройдёт 25 октября 2018 года в Пекине.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 обладает очень тонкими рамками вокруг экрана, без вырезов и «подбородка». У модели Mi Mix 2 под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера. Здесь же камеры вынесены в модуль, который открывается при сдвиге дисплея вниз. Сканер отпечатков будет спрятан внутри экрана.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Базовая цена для китайского рынка в пересчёте на рубли составит 38 тысяч рублей.