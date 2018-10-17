Apple запатентовала складывающийся втрое iPhone

Ведомство по патентам и товарным знакам США компании Apple новый патент, описывающий складную конструкцию мобильного устройства с гибким дисплеем.


Apple работает над различными концептами складных экранов уже много лет. Хотя в видимой части смартфонов ничего не изменилось, но в прошлогоднем iPhone X, а также новых iPhone XS и XS Max часть экрана загибается внутри корпуса, обеспечивая безрамочный дизайн.

Новый патент может приблизить выпуск по настоящему складного iPhone. Среди описываемых в документации конструкций присутствует даже вариант, как сложить смартфон втрое. Теоретически, это позволит создать очень компактный гаджет с большим экраном. 

Источник
USPTO
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

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