Apple запатентовала складывающийся втрое iPhone

Ведомство по патентам и товарным знакам США компании Apple новый патент, описывающий складную конструкцию мобильного устройства с гибким дисплеем.





Apple работает над различными концептами складных экранов уже много лет. Хотя в видимой части смартфонов ничего не изменилось, но в прошлогоднем iPhone X, а также новых iPhone XS и XS Max часть экрана загибается внутри корпуса, обеспечивая безрамочный дизайн.

Новый патент может приблизить выпуск по настоящему складного iPhone. Среди описываемых в документации конструкций присутствует даже вариант, как сложить смартфон втрое. Теоретически, это позволит создать очень компактный гаджет с большим экраном.