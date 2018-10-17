В России создали iPhone XS с механическими часами-скелетонами

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил ещё одну линейку модификаций новых смартфонов Apple. В серии Caviar Grand Complications Skeleton вошли в качестве элемента отделки используются механические часы с открытым механизмом.





В данный момент в коллекции представлено 3 модели: Caviar Grand Complications Skeleton Black & Gold — в сочетании черного цвета и золота, Caviar Grand Complications Skeleton Titanium — с преобладанием титановых элементов, Caviar Grand Complications Skeleton Pink Gold — с использованием розового золота.





Задняя панель смартфона украшена фигурами, повторяющими строение часового механизма и дополнена швейцарским часовым механизмом, работа которого открыта взгляду. Механизм заводится вручную. Каждый вариант дизайна будет выпущен лимитированным тиражом, всего из 99 экземпляров. Цены стартуют от 399 тысяч рублей.



