Google перестанет комплектовать Android-смартфоны полным набором своих приложений

Компания Google рассказала в своём блоге об изменениях в условиях лицензирования Android для стран Евросоюза. Изменения были внесены в связи с штрафом в 4,3 миллиарда евро, который наложила на Google Еврокомиссия в июле 2018 года.


Новые правила предусматривают, что производители теперь смогут производить смартфоны без Android или без фирменных приложений Google для стран Евросоюза и не потерять при этом право работать с Android.

Пакет лицензирования будет включать Google Play Store, Gmail, Google Maps и YouTube, а также отдельные лицензии для поиска Google Search и браузера Chrome. Это позволит выпускать смартфоны с Google Play, но без установленных Google Search и Chrome. Правда, за роскошь выпустить смартфон с поиском Google и Chrome придётся доплачивать отдельно.

Для Еврозоны будет выпущено отдельное лицензионное соглашение, при этом сама платформа Android останется бесплатной и с открытым кодом.

Источник
Google
Теги
смартфон планшет Google YOUTUBE Google Play Google Maps Gmail Европа

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple запатентовала складывающийся втрое iPhone
В России запускают снятие денег в банкоматах с помощью смартфона
Google объяснила, как работает зум без потери качества в одинарной камере Pixel 3

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 50