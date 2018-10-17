Google перестанет комплектовать Android-смартфоны полным набором своих приложений

Компания Google рассказала в своём блоге об изменениях в условиях лицензирования Android для стран Евросоюза. Изменения были внесены в связи с штрафом в 4,3 миллиарда евро, который наложила на Google Еврокомиссия в июле 2018 года.





Новые правила предусматривают, что производители теперь смогут производить смартфоны без Android или без фирменных приложений Google для стран Евросоюза и не потерять при этом право работать с Android.

Пакет лицензирования будет включать Google Play Store, Gmail, Google Maps и YouTube, а также отдельные лицензии для поиска Google Search и браузера Chrome. Это позволит выпускать смартфоны с Google Play, но без установленных Google Search и Chrome. Правда, за роскошь выпустить смартфон с поиском Google и Chrome придётся доплачивать отдельно.

Для Еврозоны будет выпущено отдельное лицензионное соглашение, при этом сама платформа Android останется бесплатной и с открытым кодом.