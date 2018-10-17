Google сменил дисплеи LG в пользу Samsung для смартфонов Pixel 3

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали смартфон Pixel 3 XL от Google, который дебютировал в начале октября. Смартфон набрал 4 балла ремонтопригодности по десятибалльной шкале.





В качестве плюсов специалисты отметили использование только стандартных винтов T3 Torx, а также удобный для ремонтников клей, удерживающий батарею. Из минусов упоминается заметно возросшая сложность замены экрана, требующая полной разборки смартфона, необходимость отклеивать стеклянную панель для любого ремонта, а также просто повышенный риск разбить стеклянные панели спереди и сзади.





Кстати, iFixit обнаружили, что смартфон теперь использует AMOLED-экран производства Samsung, подтверждая более ранние слухи об отказе от дисплеев LG.

Напомним, у смартфонов Pixel второго поколения наблюдались проблемы с изображением, вплоть до выгорания экрана. Возможно, именно это и подвигло Google сменить поставщика.