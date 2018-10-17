Объявлены российские цены на Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Компания Huawei объявила о начале приёма предварительных заказов на новые флагманские смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro (обзор) в России, представленные буквально вчера.


Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro уже можно оформить предварительный заказ по цене 57770 рублей и 77770 рублей соответственно. Смартфон Huawei Mate 20 предлагается с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти в синем и градиентном цветах. Huawei Mate 20 Pro в версии 6+128 ГБ доступен в изумрудно-зеленом и чёрном вариантах расцветки.


При предзаказе смартфона Huawei Mate 20 пользователи получат в подарок часы Huawei Watch GT, при заказе Huawei Mate 20 Pro — часы Huawei Watch GT, беспроводные наушники Huawei Free Buds и дополнительную гарантию на замену экрана.

Источник
Huawei
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