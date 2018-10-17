Смарт-часы Huawei Watch GT скоро появятся в России

Компания Huawei объявила условия выпуска в России для смарт-часов Huawei Watch GT, которые были представлены на пресс-мероприятии в Лондоне одновременно с флагманскими смартфонами Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro (обзор).





Российские продажи смарт-часов Huawei Watch GT начнутся 10 ноября по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей. Они предлагаются в классической конфигурации, а спортивная версия пока не представлена в России.





Смарт-часы оснащаются 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 х 254 пикселей, оптическим датчиком пульса, аккумулятором ёмкостью 420 мАч. Поддерживается позиционирование GPS, ГЛОНАСС и GALILEO. В спортивном режиме умных часов существует возможность настройки уведомлений о превышении заданного порога пульса. Аккумулятор обеспечивает до двух недель работы без подзарядки.







Часы получили водонепроницаемость 5 АТМ и способны выдержать погружение на глубину 50 метров. Корпус часов толщиной 10,6 мм имеет алмазоподобное покрытие (DLC), и оснащён керамическим безелем. На выбор предлагаются два типа ремешка: силиконовый и кожаный с отделкой из резины. Часы работают под управлением фирменной программной платформы LightOS, а не Wear OS от Google.