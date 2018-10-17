Google объяснила, как работает зум без потери качества в одинарной камере Pixel 3

Компания Google разъяснила в своём блоге особенности работы функции Super Res Zoom в основной камере смартфонов Pixel 3.

Зум в Pixel 2 и Pixel 3
Зум в Pixel 2 и Pixel 3

Напомним, Google представила на прошлой неделе свои новые флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL поступят в продажу 19 октября 2018 года. Оба оснащаются одинарной основной камерой с разрешением 12,2 Мп. Тем не менее, она претендует на звание одной из лучших камер, которые можно найти в современных смартфонах.



Прежде всего стоит упомянуть технологию Google RAISR, её название расшифровывается как Rapid and Accurate Image Super Resolution или «быстрое и точное повышение разрешения изображений». Она базируется на возможностях специального процессора обработки изображений Pixel Visual Core, которым оснащались прошлогодние смартфоны Pixel 2.

Так вот, RAISR может повысить чёткость краёв объектов и определённых текстур, но по словам разработчиков не способна «восстановить натуральные детали в высоком разрешении».

Новая функция Super Res Zoom восстанавливает эти детали с помощью специальной техники, когда небольшое дрожание рук пользователя используются для съёмки множества кадров со слегка разных точек и потом кадры «сшиваются» в один снимок хорошего качества с помощью сложных алгоритмов. Функция сработает, даже если смартфон зафиксировать на подставке, небольших микросмещений камеры будет достаточной.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel 3 Pixel 3 XL

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