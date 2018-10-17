Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 сможет разблокировать ноутбуки

В сети появился интересный видеоролик с готовящемся к выпуску смартфоном Xiaomi Mi Max 3, который пока не был представлен официально. На него наткнулся профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.





На видео смартфон Xiaomi Mi Mix 3 используют для разблокировки ноутбука Mi Notebook без ввода пароля. Смартфон прост подносят к ноутбуку, пользователь держит палец на экране смартфона для считывания отпечатка пальцев, и ноутбук почти сразу разблокируется. Затем аналогичный трюк проделывают со смарт-часами Apple Watch.

Когда Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook Air пару лет назад, она показала и функцию лёгкой разблокировки ноутбука с помощью фитнес-бреслета Mi Band 2. Теперь, судя по всему, похожая функциональность появится и для смартфона.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix 3 обладает очень тонкими рамками вокруг экрана, без вырезов и «подбородка». У модели Mi Mix 2 под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера. Здесь же камеры вынесены в модуль, который открывается при сдвиге дисплея вниз.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Сканер отпечатков будет спрятан внутри экрана.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 25 октября 2018 года. Базовая цена для китайского рынка в пересчёте на рубли составит 38 тысяч рублей.



