Lenovo выпустила мощный бюджетник с большим аккумулятором

Компания Lenovo представила в Китае смартфон Lenovo K5 Pro. Это недорогая модель с безрамочным дизайном, четырьмя камерами и функциями искусственного интеллекта по улучшению снимков.





Lenovo K5 Pro оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 × 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4050 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n ), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Смартфон Lenovo K5 Pro поступит в продажу в чёрном и золотистом цветовых вариантах по цене 143 долларов за 4+64 ГБ, 158 долларов за 6+64 и 187 долларов за 6+128 ГБ. Продажи начнутся 25 октября 2018 года.