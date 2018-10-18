Смартфон Lenovo S5 Pro с четырьмя камерами представлен официально

Компания Lenovo представила в Китае смартфон Lenovo S5 Pro. Несмотря на слухи и намёки самого производителя на «четверную» камере, Lenovo S5 Pro обошёлся без таких рекордов. Смартфон получил уже привычные двойную тыльную и двойную фронтальную камеры.





Lenovo S5 Pro оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2246 × 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, основной камерой 20+12 Мп, фронтальной камерой 20+8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 5.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Смартфон Lenovo S5 Pro поступит в продажу в чёрном, голубом и золотистом цветовых вариантах по цене 187 долларов за 6+64 ГБ, продажи начнутся 23 октября.