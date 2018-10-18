Эксперты оценили возможности камеры LG G7 ThinQ с искусственным интеллектом

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, провела обзор смартфона LG G7 ThinQ и его камеры с функциями искусственного интеллекта.


Камера LG G7 ThinQ набрала не так уж много баллов — всего 83, что ставит его на один уровень с прошлогодними флагманами. Сейчас он не вошёл даже в десятку лучших камерафонов по версии DxOMark.


Эксперты отметили значительные улучшения в передаче цвета. В режиме фотосъёмки смартфон набрал 84 балла. Смартфон показывает себя хорошо в динамическом диапазоне и справляется со съёмкой подсвеченных сзади объектов. По видеосъёмке смартфон набрал 79 баллов. В большинстве условий съёмки камера хорошо выбирает экспозицию, баланс белого и передаёт цвет. Низкая производительность автофокуса негативно повлияла на количество баллов. Автофокус не всегда срабатывает на открытом воздухе и не имеет функции слежения.


Источник
DxOMark
Теги
смартфон ANDROID LG LG G7 LG G7 ThinQ DxOMark

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