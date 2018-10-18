Рассекречены цены и цвета OnePlus 6T

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 6T, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился ресурс MySmartPrice.


По данным источника, смартфон в трёх основных версиях:

  • С 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти по цене порядка 515 долларов. Она будет доступна в глянцево-чёрном цвете
  • С 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти по цене порядка 555 долларов. Она будет доступна в глянцевом и матовом чёрном цветовых вариантах
  • С 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти по цене порядка 610 долларов. Она будет доступна в матово-чёрном цвете

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели. Размеры составляют 157,5 x 75,7 x 8,2 мм, толщина достигает 8,6 мм в месте, где камера выступает из корпуса.

Основная камера двойная 16+20 Мп, а фронтальная — 24-мегапиксельная, как у OnePlus 6. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 30 октября 2018 года.

Источник
MySmartPrice
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

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