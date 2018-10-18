Vertu вернулась с новым люксовым смартфоном

Как и ожидалось, производитель телефонов и смартфонов класса люкс Vertu представил сегодня в Китае новый смартфон после продолжительного перерыва.



Смартфон нельзя причислить к флагманам по своим характеристикам, скорее он относится к среднему уровню. При этом он отделан премиальными материалами, включая титановую рамку и кожу на задней панели. Традиционно, сборка осуществляется в Великобритании вручную. Vertu Aster P доступен для предварительного заказа в китайском онлайн-магазине JD.com по цене от 5 до 14 тысяч долларов, в зависимости от варианта отделки.

Vertu Aster P оснащается 4,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 20-мегапиксельной фронтальными камерами, аккумулятором на 3200 мАч. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются двухполосный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и две SIM-карты. Слоты для SIM-карт прикрыты крышками-крыльями, на обратной стороне которой выгравирована подпись человека, собравшего данный аппарат.


Напомним, изначально британская компания Vertu была дочкой Nokia и занималась производством люксовых телефонов, которые собирались вручную. В последние годы дела Vertu шли совсем плохо, несколько раз переходя из рук в руки. В 2017 году она закрыла производственные мощности в Британии и обанкротилась. Сейчас торговая марка Vertu принадлежит турецкой компании Baferton.


Базирующаяся на Кипре Baferton принадлежит скандальному турецкому миллиардеру Хакану Узану (Hakan Uzan). Он некогда судился с Nokia и даже был приговорен к тюремному сроку за мошенничество. Впрочем, тогда все обошлось, Узана не посадили.


Источник
JD.com
Теги
смартфон ANDROID Vertu

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