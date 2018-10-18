Xiaomi объявила дату анонса игрового флагманского смартфона

Компания Xiaomi опубликовала в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, постер с отсчётом до анонса следующего поколения игрового смартфона Black Shark.


Презентация Xiaomi Black Shark 2 запланирована на 23 октября 2018 года, через пять дней.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Black Shark 2 получит две полосы с подсветкой по бокам, логотип на задней панели также подсвечен, световые эффекты у них синхронизированы.

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, двойной основной камерой, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Black Shark Xiaomi Black Shark 2

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