Xiaomi объявила дату анонса игрового флагманского смартфона

Компания Xiaomi опубликовала в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, постер с отсчётом до анонса следующего поколения игрового смартфона Black Shark.





Презентация Xiaomi Black Shark 2 запланирована на 23 октября 2018 года, через пять дней.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Black Shark 2 получит две полосы с подсветкой по бокам, логотип на задней панели также подсвечен, световые эффекты у них синхронизированы.

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, двойной основной камерой, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.